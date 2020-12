Video ⟩ Terviseameti juht: hooldekodud alahindavad terviseameti juhiseid

«Nad (hooldekodud - toim) alahindavad terviseameti juhise järgimisest tulenevat kasuefekti. Pahatihti on juhised ja kaitsevahendid olemas, aga need lihtsad ununevad, et kui käiakse ühest ruumist teise või liigutakse majade vahel. Käte desinfitseerimine ei tule lihtsalt meelde,» sõnas ta.

Terviseameti juht ei arva, et juhiste mitte järgimine hooldekodude personali poolt oleks pahatahtlik. «Suur kiirustamine lihtsalt tingib selle, et asjad lähevad meelest ära. Valvsust on vaja tõsta! Ma arvan, et kaasa aitaksid seintel meeldetuletavad sildid. Ma usun, et tegelikkuses need inimesed suudavad teha kõik selleks, et nakkus hooldekodudes ei leviks,» nentis Lanno.