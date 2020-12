Video ⟩ Vastupidiselt arvatule ei ole pandeemia lähisuhtevägivalda kasvatanud

Kristian Jaani selgitas, et varasemate aastate kogemuste põhjal tuleb pühade perioodil politseile tavapärasest rohkem väljakutseid lähisuhtevägivalla tõttu. Sellele lisandub pandeemiast tingitud stress. «Arvasime, et kui inimesed on rohkem koos ja väljas ei käi, siis selline informatsioon meieni jõuab. Aga kiitus inimestele endile, kõrvalolijatele ja naabritele, et see informatsioon siiski meieni jõuab,» tänas Põhja prefekt, lisades, et siiski võiks varajast märkamist rohkem olla.