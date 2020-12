Kiik: järgmise vaktsiinitarne saabudes on esmase doosi saanud umbes 5000 inimest

Põhjus, miks vaktsineerituid tänaseks rohkem pole, seisneb ministri sõnul asjaolus, et tervishoiutöötajad vajavad vastavaid koolitusi võttes arvesse vaktsiini eripära. Tänaseks on tuhanded inimesed tema sõnul vaktsiinikoolituse läbinud ning tarnete kasvades hakkab vaktsineeritute arv oluliselt tõusma.

«Meie võimekus ei ole 5000 doosi nädalas ega 10 000 nädalas, see on kümneid tuhandeid nädalas ja juhul kui vaktsiinitarned kasvavad, siis hakkab oluliselt tõusma ka igapäevaselt vaktsineeritute arv,» sõnas Kiik. «Laias laastus need 5000 esimest doosi on kasutatud selleks ajaks kui tuleb järgmine kogus,» ütles ta ja lisas, et sel nädalal jääb vaktsineeritute arv ilmselt 2000-3000 juurde.