Merits: Venemaa vaktsiin pole AstraZeneca omast halvem

«Ei ole mitte mingit põhjust öelda, et venelaste vaktsiin oleks halvem, kui AstraZeneca oma. Küsimus on selles, kuidas on organiseeritud tootmisprotsess, kuidas on läbi viidud katsetused, millised andmed on kogutud ja kas nende andmete põhjal on taotletud kasutusluba,» ütles Merits.