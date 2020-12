Terviseameti jälgimisel on üle 25 500 inimese

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 16 300 inimese, kellest 4389 on nakatunud.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 5200 inimese, kellest nakatunud on 1678.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 2700 inimese, kellest 892 on nakatunud (jälgitavate seas on lisaks põhja, ida ja lääne regiooni nakatunuid).