Pirita linnavõim soovitab koduse ilutulestiku ära jätta

Ta tõi esile, et peale müra mõjub rakettide laskmine halvasti keskkonnale, sest ükski lendu lastud rakett ei jää taevasse, vaid tuleb sealt tagasi maa peale. «Iga aastaga suureneb probleem, et ilutulestiku jäätmed jäetakse koristamata. Või veel hullem – ei veenduta, et kasutatud raketipaketid on ohutud, need viiakse jäätmekonteinerisse, kus võivad süttida ja süüdata läheduses olevad põlevmaterjalid,» kirjeldas Liinat ja viitas, et möödunud aastavahetusööl sai Pirita päästekomando kuus väljakutset, mis olid seotud just raketipakkide tekitatud tulekahjudega.