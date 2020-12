Olete Kohtla-Järvel olnud ligi veerand sajandit opositsioonis. Kuidas te võtaksite Ida-Virumaa poliitikaga mitte kursis oleva inimese jaoks kokku Kohtla-Järve poliitika ning selle silmapaistvaimad mustrid?

Kohtla-Järve poliitika on klanni- või perepoliitika, kus võim on koodunud ühe seltskonna kätte ning selle seltskonna poliitilised huvid on läbipõimunud teatud kohalike ärimeeste majanduslike huvidedega. Ja nii nad siis Kohtla-Järve linna valitsevad ning minu hinnangul mitte väga edukalt.