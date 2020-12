Terviseamet trahvis baari viirusevastaste nõuete rikkumise eest

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno sõnul on olukord väga tõsine, nakatuda võib kõikjal ning ükski pidu ei ole kellegi tervise ega elu hinda väärt. Ta selgitas, et menetluse eesmärk oli juhtida ettevõtte tähelepanu toimunud rikkumisele ning suunata ettevõtet valitsuse korraldustes sätestatud nakkushaiguse leviku tõkestamise nõuete täitmisele.

Politsei- ja piirivalveameti abiga kontrolliti 18. detsembril ettekirjutuse järgimist. Kontrollimise käigus selgus, et ettekirjutuse nõuded ei olnud täidetud. Urban Bari ruumides toimus taaskord rahvarohke üritus, kus korraldaja ei olnud taganud publiku hajutamist ega maskide kandmist.

«Täna, vana-aastaõhtul, peaks keskenduma pidutsemisele pereringis ning aastavahetuse suures peohoos peaks mõtlema ka selle peale, et tagajärgi näeme uusaasta hommikul,» lausus Lanno, lisades, et ilutulestikku vaatama minnes peab olema valvas, sest viiruse võib ka sinu kõrval oleva inimese käest saada. Ta lisas, et alkohol langetab valvsust, seega tuleks kindlasti vältida enda jaoks riskantseid tegevusi.