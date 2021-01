Tallinna tehnikaülikoolis algas tudengite vastuvõtt

«Eestlased on alati olnud hariduseusku ning viimane aasta on näidanud suurepärase hariduse tähtsust igasuguses majandussituatsioonis. Tipptasemel ülikooli lõpetamine võimaldab teha huvitavat tööd ja selle eest ka kõrget palka saada. Seda teavad hästi tehnikaülikooli vilistlased, kes on Eesti avalik-õiguslike ülikoolide lõpetajate palgatabeli tipus olnud aastaid,» rääkis õppeprorektor Hendrik Voll.

Kuna tehnikaülikoolis on lävendipõhine vastuvõtt, saab erialadel, kus kandideerimine on riigieksamite alusel, kohe pärast eksamitulemuste selgumist teada, millisel erialal on õppekoht olemas. Kõik, kes lävendi ületavad, on automaatselt ka ülikooli vastu võetud.