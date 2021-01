Soome ravimiamet sai esimese teate koroonavaktsiini kõrvalmõjust

Fimea peaarst Maija Kaukonen ütles Yle-le, et Fimea avaldab infot ilmnenud kõrvalmõjude kohta siis, kui juhtumeid on kogunenud vähemalt viis.

Pfizeri ja BioNTechi koroonavaktsiin on maailmas tekitanud tõsist allergilist reaktsiooni umbes ühele vaktsineeritule 100 000-st. Tavaliselt on see näitaja vaktsiinide puhul üks juhtum miljoni kohta.