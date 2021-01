FOTOD ⟩ Pärnumaal hukkus autoga vastu puud sõitnud mees

«Õnnetuspaiga olustik ja muud jäljed annavad põhjust järeldada, et esialgsetel andmetel kaldus sõiduk sirgel teelõigul vastassuunavööndisse teepervele, kus paiskus vastu üht puud nõnda, et kokkupõrke tagajärjel rebenes autolt selle esiosa. Edasi põrkas masin juba vastu järgmist puud, mille järel paiskus juht sõidukist välja saades surmavaid vigastusi,» nentis politseinik.

Ta lisas, et teadaolevalt viibis juht autos üksi ning ei olnud turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud. «Varasemast on politseil olnud sama mehega tema riskikäitumise tõttu kokkupuuteid, kuid kas ja millised tegurid kogumis antud õnnetuseni viisid, seda selgitab uurimine. Olgugi, et autojuhil on juhtimisõigus ja rehvid vastasid nõuetele, oli sõidukiirus tõenäoliselt selline, millega juht ei suutnud enam masinat kontrollida. Juhi kainus ja muud üksikasjad selgitatakse täiendavas ekspertiisis,» märkis patrullpolitseinik.