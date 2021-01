Terviseameti jälgimisel on ligi 24 000 inimest

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 15 100 inimese, kellest 4286 on nakatunud.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 4600 inimese, kellest nakatunud on 1471.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 2500 inimese, kellest 884 on nakatunud – jälgitavate seas on lisaks põhja, ida ja lääne regiooni nakatunuid.