Eestis on koroona vastu vaktsineeritud üle 2000 inimese

Vaktsineerimise eesmärk on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada Covid-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.

TEHIK-u andmetel on rakendust Hoia alla laaditud 246 876 korda. Rakenduse kaudu on end haigeks märgitud 2254 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 634.