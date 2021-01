Keskpäevatunni aasta esimeses saates räägiti uue linnavõimu saanud Narvast, pandeemiast ning vaktsineerimisest ja abielureferendumist ning selle mõjust üldisele poliitilise maastiku olukorrale. Stuudios olid Priit Hõbemägi, Ainar Ruussaar ja Heldur Meerits.

Heldur Meerits usub, et EKRE võidab referendumiga igal juhul. «Kui referendum tuleb, siis on ta võidumees. Kui referendum suudetakse parlamendis ära jätta, ka siis on EKRE ilmselt võitjate poolel, kuna näitab üsna piltlikult, kuidas süvariik toimib. Täna on küll järgmiste parlamendivalimisteni aega, aga kas ei ole see üsna tõenäoline, et kui referendum ära jääb, saab EKRE 30 protsenti häältest ning on oluliselt suurem kandidaat peaministriameti saamiseks.»

Priit Hõbemägi pidas järgmistele parlamendivalimistele ette vaatamist ennatlikuks, kuid tõi seejärel välja, et taasiseseisvumise järel pole ükski koalitsioon püsinud samas koosseisus valimistelt valimisteni. «Tõenäosus, et nüüd peaks see juhtuma, arvestades kõiki erimeelsusi ning erinevat võimudünaamikat ... Vaevalt, et seegi vastu peab. Väga tõenäoline on, et aasta enne valimisi läheb valitsus lõhki. Keegi ei taha seda võimu maast üles korjata, sest hakates teiste asju korda tegema või kriitilisel ajal valitsema, võid saada endale palju negatiivset tähelepanu. Nii et ma pigem ootaks uue peaministri määramisega EKREle. Ma pigem võiksin arvata, et EKRE umbes aasta enne valimisi lahkub valitsusest, tõmbaks ennast kogu ja valmistuks korralikult valimisteks ilma, et peaksid rabelema igapäevase jooksva poliitikaga.»