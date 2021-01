Läti kehtestas eneseisolatsiooni nõude kõigile, kes saabuvad riikidest, kus 100 000 elaniku kohta on üle 50 nakatunu.

Et Euroopa Liidus ja Euroopa Majandusühenduses on nakatumine langenud 428,1 nakkusjuhuni 100 000 elaniku kohta, keelatakse reisiliiklus riikidest, kus nakatumismäär on suurem kui 856,2 nakkusjuhtumit 100 000 elaniku kohta.