Euroopa Liit on valmis aitama laiendada vaktsiinitootmist

Tervishoiuvolinik Stella Kyriakides ütles Saksa uudisteagentuurile DPA, et igasugune viivitus heaks kiidetud vaktsiinide tarnimisel on tingitud tootmisvõimsuste nappusest, mitte EL-i planeerimisest.

Kyriakides märkis, et Brüssel on eraldanud 100 miljonit eurot Saksa ettevõttele BioNTech, mis koos USA ravimihiiu Pfizeri vaktsiini välja töötas, et aidata suurendada tootmisvõimsust.