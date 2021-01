Läti ekspert: juba kevadel on olukord palju parem

Infektoloog märkis, et vaktsiini vajab 60-75 protsenti elanikkonnast, sõltuvalt viiruse tugevusest. Kui hiljuti Suurbritannias avastatud viirustüvi on tõepoolest märksa nakkavam, siis tuleks tema hinnangul vaktsineerida koguni 85 protsenti elanikest.

«Soovin, et me kasutaksime hapnikuballooni võimalikult vähe, sest see on Covid-19 haigete peamine ravi. Ning et seda mitte teha, tuleb meil järgida (hügieeni)reegleid ning lasta end vaktsineerida,» ütles Dumpis.