India andis heakskiidu kahele Covid-19 vaktsiinile

India andis erakorralise kasutusloa kahele koroonavaktsiinile, need on AstraZeneca ja Oxfordi ülikooli välja töötatud vaktsiin ning kohaliku ravimifirma Bharat Biotech vaktsiin, teatas ravimiamet pühapäeval.

Peaminister Narendra Modi säutsus, et kiire heakskiit on «otsustav pöördepunkt hingestatud võitluse tugevdamiseks», millega tagatakse tee tervema ja koroonavaba rahva nimel.

Maailma suurim vaktsiinitootja India Serum Institute on kinnitanud, et toodab AstraZeneca-Oxfordi vaktsiini 50 kuni 60 miljonit doosi kuus. Ravimitootja tegevjuht Adar Poonawalla säutsus pärast vaktsiini heakskiitmist, et see on lähinädalail kasutusvalmis.