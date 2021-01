Postimees helistas 30. detsembril, paar tundi enne, kui Katri Raik valiti Narva linnapeaks, Sotsialdemokraatliku erakonna (SDE) esimehele Indrek Saarele, et uurida, kas Raigi linnapeaks saamine on tema meelest ka sotside töövõit või on erakonna esimees teadlik, et Raik plaanib peagi erakonnaliikmelisuse peatada.