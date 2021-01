Helmed: Leedu valimised oli süvariigi skeem, sama asja üritati Rumeenias

«(Kaja) Kallas räägib nagu see halvab riigi tegevuse. Ei halva – riigi tegevust ähvardate teie halvata oma obstruktsionismi ning tuhandete parandusettepanekutega. Kuri on tegelikult see, kes räägib, et on hea. Mille üle siis ikkagi võitlus käib? Kordame üle – võitlus käib selle üle, et rahval oleks võimalik poliitikas senisest rohkem kaasa rääkida referendumite, rahvaküsitluste ja rahvahääletuste kaudu,» lausus Mart Helme ning tõi «süvariigi poolt manipuleeritavatest kreatuuridest» rääkides mängu Leedu.