Õiguskantsler uurib retseptiravimite müügiprobleeme e-apteekides

Õiguskantsler kirjutas sotsiaaministeeriumile, et osa ravimimüügist on peatatud, kuna müügiks vajalik andmestik ei ole usaldusväärne ning on tekkinud oht, et inimese terviseandmeid võivad teada saada ka need, kellel pole selleks õigust. Selline segadus tuleb kiiresti lahendada, sest ravimite kättesaadavus võib olla tervise ja elu küsimus.