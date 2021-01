Kogukondade ühendus: metsaraie ei peaks sõltuma ministri soovitustest

«Kuna vaidlused riigimetsa majandamise üle on hakanud mõjutama nii ministeeriumi kui kogu valdkonna toimimist laiemalt, tegin valdkonna eest vastutava ministrina RMKle suuliselt ettepaneku raied peatada, kuni leitakse mõlemaid osapooli rahuldav kompromisslahendus,» vastas keskkonnaminister Rain Epler detsembri lõpus kogukondade ühenduste teravale noodile.

«RMK juhtkond otsustas ettepanekuga nõustuda. See oli nende otsus. Ministrina ei ole mul õigust sekkuda RMK majandustegevusse, kuna see on seadusega antud RMK pädevusse,» ütles Epler.

Nimelt nõudis kogukondade ühendus kõigi metsateatiste tühistamist, mis Ohtu küla keskosa kohta väljastatud olid ja mille alusel toona juba eeltöid tehti. Ühendus nõudis veel mitmete metsateatiste tühistamist, kuni kaasamiskoosolekud on korrektselt läbi viidud ja nende põhjal kogukonnaga kokkuleppele jõutud.

Keskkonnaministeeriumile 10. detsembril saadetud metsateatiste tühistamisnõude alguses oli meenutuseks ära toodud ka väljavõte Epleri sõnavõtust riigikogus, kus ta 7. detsembril rääkis muuhulgas RMK kaasamiskoosolekute korraldamisest.

«Minu teada on see nii-öelda kõrgendatud avaliku huviga (KAH) metsade kaasamise pool üles ehitatud selliselt, et RMK väga tähelepanelikult jälgib seda, kus need kõrgendatud avaliku huviga metsad on,» rääkis Epler riigikogu ees.

«See nimekiri on kogu aeg muutuv, sellepärast et sisemiselt on RMKs kokku lepitud, kui kuskilt tuleb signaal, et mõne metsatuka osas on kõrgendatud avalik huvi, siis see läheb nii-öelda tööplaani. Ehk et ma praegu küll ei julge nõustuda sellega, et kõigi nende alade osas peaks olema mingiks konkreetseks kuupäevaks läbirääkimised peetud ja kokkulepped sõlmitud,» ütles Epler ja lisas, et pigem on tegemist täieneva nimekirjaga, kus vastavaid kuupäevi vastavalt nende alade lisandumisele täiendataks.

«Mina olen täiesti seda meelt, et kaasamine peabki toimuma ja kui kuskil inimesed ütlevad, et neist on üle sõidetud, siis kogu seda infot ootan ma hea meelega konkreetsete kaasuste kohta,» ütles Epler.

Anu Aug, kes on Ohtu kogukonna liige ja vähemalt saja kogukonnaliikme volitatud esindaja, kirjutas Eplerile, et kogu ministri esitatuga tuleb tõdeda, et keskkonnaministeerium ministri isikus ei ole teadlik ühestki RMK-poolsest kogukonna «ülesõitmisest», sõltumata ministri eelnevast RMK nõukogu ametikohast.

Aug järeldas, et RMK töötajad nii-öelda toimetavad omapäi ja seda juhtkonna vaikival nõusolekul. "Nendest juhtumitest on paljudel kordadel nii ajakirjanduses kui ka RMK nõukogusse saadetud kirjades juttu olnud ja need ei ole pelgalt ühe-kahe kogukonna juhtumid. Samalaadsed «ülesõitmised» toimuvad ka täna ja tõenäoliselt ka homme üle kogu Eesti,» ütles Aug.

Ta lisas, et kaasamiskoosolekute sildi all toimuvad hoopis teavituskoosolekud, kus RMK seab lihtsalt kogukonnad fakti ette, et metsateatised on ammu võetud ja kogukonnal ei ole mingit sõnaõigust RMK spetsialistidele vastu vaielda või kuidagi olukorda muuta.