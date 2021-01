Temperatuuri langedes suureneb teedel libedaoht

Pärastlõunal on teeolud piirkonniti erinevad. Lääne-, Kesk- ja Lõuna-Eesti teed on soolaniisked või soolamärjad, Põhja-Eestis soolaniisked või soolamärjad, kohati lumised või sõidujälgede-radade vahel soolalumesegused. Paiguti on Põhja- ja Kesk-Eesti teed päeval sadanud lörtsi tõttu libedaks muutunud. Liiklejatel tuleks olla ettevaatlik.