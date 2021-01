Abielureferendumi eelnõu muudatusettepanekuid sisestatakse endiselt arvutisse

«Saime lõpuks erineva numbri sellest, mida ütles Reformierakond. Nemad ütlesid, et 3500, aga meie saime 3337,» täpsustas Poolamets.

Poolametsa sõnul oli ka sisulisi ettepanekuid. Näiteks ühes muudatusettepanekus seisis, et perekonnaseadust tuleks täiendada õigusega sõlmida samasooliste paaride vahel abielu. «See seondub küll enam-vähem selle teemaga, mida me käsitleme. Samamoodi tuli Sotsiaaldemokraatidelt ettepanek polügaamia küsimus üles panna, et kas abielu ei võiks olla mitme mehe ja naise vaheline liit,» ütles Poolamets.