Läti tervishoiuminister: eesmärk on vaktsineerida 50 000 inimest nädalas

Minister märkis kohtumisel president Egils Levitsiga, et tavalistel tingimustel on Lätis võimalik pooleteise kuuga vaktsineerida 200 000 inimest. Kuid pandeemia tingimustes seisneb plaan selles, et koroonavaktsiini saaks 50 000 inimest nädalas, kooskõlas planeeritud vaktsiinitarnetega.

President Levits omalt poolt märkis, et vaktsineerimine tuleb läbi viia kiiresti ja efektiivselt. «Tuleb saavutada, et meie vaktsineerimistempo oleks kõige kiirem Euroopas – see on kogu meie ühiskonna ja majanduse tervenemise huvides,» sõnas Levits.