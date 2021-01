Koroona läbipõdenud saavad samuti uue kokkupuute järel isolatsiooninõude kohta teateid

Sellegipoolest saavad nad pärast koroonahaigega kokkupuutumist jätkuvalt ametliku teate, et peavad lähikontaktsena kaheks nädalaks isolatsiooni jääma.

Isegi need, kes alles koroonat põdenuna tõusid hiljuti tõvevoodist, võivad saada terviseameti teate, et peavad lähikontakstena jääma kaheks nädalaks isolatsiooni, kuigi tõenäosus uuesti nakatuda on neil väga väike.

«Terviseametil on olemas andmed nendest inimestest, kes on juba haiguse läbi põdenud. Küll täna see andmebaas ei võimalda automaatset seostamist ehk kui oldi uuesti lähikontktis ja eelnevalt on läbi põetud, siis automaatset seostamist täna andmebaas ei võimalda, aga loodame nende arendustega lähiajal jõuda ka nii kaugele, et see protsess toimuks kiiremini ja automaatsemalt,» põhjendas teadete saatmist terviseameti nakkushaiguste seire osakonna juhataja Hanna Sepp.

Kuniks uus lahendus pole veel tööle hakanud, soovitab Sepp võtta inimestel ühendust terviseameti inspektoriga, kes saab isolatsioonikohustuse maha võtta.

Sepa sõnul annab koroonatest kuni 67 päeva pärast nakatumist positiivse tulemuse. Seetõttu tuleb neil, kes enne Eestisse tulekut on haiguse läbi põdenud, teha küll koroonatest, kuid piiriületamise järel isolatsioonikohustust neil ei ole, kui nende arst on andud neile tõendi tervekstunnistamise kohta.