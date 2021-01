Kaubanduses brittidega ei kohaldu enam tolliliidu põhimõtted

Tellides Ühendkuningriigist kaupa, tuleb arvestada lisanduvate maksudega. Kui saadetise väärtus on 22-150 eurot, siis tuleb selle saadetise kohta esitada tollideklaratsioon e-MTA-s ja tasuda käibemaks. Kui saadetise väärtus on üle 150 euro, siis tuleb esitada tollideklaratsioon ja tasuda käibe- ja tollimaks.

Vajalik päritolukinnitus

Tollimaksu ei pea tasuma, kui kauba müüja suudab tõendada, et kaup on Ühendkuningriigi päritolu. Selleks peab müüja esitama kauba päritolukinnituse, mille ostja saab lisada kaupade tollideklaratsioonile.

Kui pakid on tellitud 2020. aasta jooksul, aga need pannakse Ühendkuningriigist teele 2021. aastal, siis peab kaubad deklareerima e-MTA-s ja tasuma neilt vajadusel ka maksud. Kui aga kaubad on tellitud 2020. aasta jooksul ning need pandi teele ka 2020. aastal, siis midagi deklareerima ei pea.

Näiteks kui on tellitud 15. detsembril Ühendkuningriigist kaupa ja see pandi teele 28. detsembril, kuid tellitud asjad pole veel Eestisse jõudnud, siis ei pea seda kaupa deklareerima ning sellele ei lisandu käibe- ega tollimaks. Oluline on siin kuupäev, millal kaup anti üle Ühendkuningriigis vedu korraldavale ettevõttele, näiteks lennuettevõttele.

Ühelt eraisikult teisele eraisikule tasuta, näiteks kingitusena saadetud kauba puhul tuleb käibemaks tasuda siis, kui kauba väärtus ületab 45 eurot, ning tollimaks, kui kauba väärtus ületab 500 eurot. Kui kauba väärtus saadetises on üle 500 euro, siis rakendub tollimaksuvabastus kaubale, millel on päritolukinnitus.

Isiklikuks tarbeks toodud kaubad

Ühendkuningriigist saabuv reisija saab tuua isiklikuks tarbeks Eestisse tollimaksuvabalt kaupu 1200 euro väärtuses. Kui kauba väärtus on üle 1200 euro, siis rakendub tollimaksuvabastus kaubale, millel on päritolukinnitus.

Käibemaksuvabalt saab reisija tuua isiklikuks tarbeks kaupa väärtusega kuni 300 eurot, lennu- ja merereisijad kuni 430 eurot.

Oluline on tähele panna, et reisides kohalduvad keelud ja piirangud, mis tähendab, et teatud kaupasid ei tohi enam Euroopa Liitu kaasa tuua, näiteks liha- ja piimatooteid. Kõik, kes plaanivad reisima minna, peaksid tutvuma maksu- ja tolliameti ning välisministeeriumi kodulehel oleva informatsiooniga, millistele kaupadele maksuvabastused laienevad ning millised on erinevad piirangud.

Isiklike asjade Eestisse kolimine

Inimesed, kes on elanud Ühendkuningriigis ja plaanivad tagasi Eestisse kolida, peavad arvestama tollivormistuse vajadusega ka isiklike asjade Eestisse toomisel. Maksuvabastuse kohaldamine on võimalik, kuid tingimuste täpsustamiseks tuleb eelnevalt kontakteeruda tolliinfoga.

Kui senini said kaubad vabalt liikuda, siis nüüd tuleb arvestada tolliformaalsustega. Kõik Ühendkuningriigist saabuvad või sinna saadetavad kaubad kuuluvad tollijärelevalve alla. Kõik kaubad tuleb iga kord deklareerida ja importimisel tasuda kaupadelt ka maksud ehk käibe-, tolli- ja aktsiisimaksud olenevalt kaubast. Tollideklaratsioon tuleb esitada nii Eestis kui ka Ühendkuningriigis - näiteks eksportides kaupa Ühendkuningriiki tuleb deklaratsioon esitada siis, kui kaup Eestist väljub, aga ka siis, kui kaup Ühendkuningriiki siseneb. Eestis esitatakse tollideklaratsioon e-MTA kaudu elektrooniliselt.

Teatud kaupadele hakkavad kehtima keelud ja piirangud ning sõltuvalt kauba iseloomust tuleb esitada kauba sertifikaat ja litsents. Näiteks põllumajandustooted peavad vastama Euroopa Liidu normidele ning vastavad dokumendid tuleb lisada tollideklaratsiooni juurde. Seetõttu peavad ettevõtjad arvestama, et kaubavahetuseks tuleb planeerida lisaaega.

Erisus on Põhja-Iirimaaga, mis loetakse Euroopa Liidu tolliterritooriumi osaks. See tähendab, et kaupade liikumine EL-i ja Põhja-Iirimaa vahel jätkub endistviisi. Küll aga tulevad muutused, kui kaubad ei liigu otse EL-i ja Põhja-Iirimaa vahel, seega palub MTA ettevõtjatel kaupade liikumisel Põhja-Iirimaa kaudu tutvuda kindlasti täiendavalt Põhja-Iirimaa protokolliga.

Tollimaksust vabad kaubad

Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel sõlmitud kaubandusleppe kohaselt ei kohaldata omavahelises kaubanduses Ühendkuningriigi või EL-i päritoluga kaupadele üldjuhul tollitariife ja kvoote. See tähendab, et tollimaksust vabastatakse need kaubad, mis on toodetud või piisaval määral töödeldud Ühendkuningriigis või Euroopa Liidus. Selleks peab kauba müüja väljastama ostjale päritolukinnituse.

Kui on teada, et tegemist on kaubaga, mis on Ühendkuningriigis toodetud või piisaval määral töödeldud, aga kauba müüja ei suuda veel anda päritolukinnitust, siis tuleb tollimaks küll tasuda, aga seda on võimalik kolme aasta jooksul tagasi taotleda, kui kaupmees esitab selle aja jooksul päritolukinnituse.

Kaupade transiit ELi ja Ühendkuningriigi vahel toimub ühistransiidiprotseduuri raames, mis lühendab oluliselt piirivormistuseks kuluvat aega. Ühendkuningriik on alates 1. jaanuarist transiidiprotseduuri mõistes samasuguses staatuses nagu Norra, Türgi ja Šveits.