GALERII JA VIDEO ⟩ Postimehe aasta inimene 2020 on doktor Arkadi Popov

Arkadi Popov oli veel aasta tagasi laiemale avalikkusele tundmatu kiirabiarst, ent kui ta sai koroonapandeemia puhkedes kriisijuhiks, mõjus kohe väga veenvalt. Tal oli olemas just see, mis terviseametil Covid-19 kriisi esimestel nädalatel puudu jäi – oskus kõnetada inimesi.

«Olen tagasihoidlik inimene,» kommenteeris Arkadi Popov Postimehe aasta inimese tiitli saamist. «Auhindu tuleks jagada siis, kui viirus on lõplikult võidetud,» lisas ta ja rõhutas, et võitlus koroonaviirusega ei ole veel üldsegi läbi.

Tänavu annab Postimees aasta inimese auhinna üle 24. korda. «Postimees loob traditsioone ja aasta inimese tiitli andmisest on saanud üks selline. Andsime esimese aasta inimese tiitli välja 1997. aastal ja see on meie jaoks hea võimalus juhtida tähelepanu neile inimestele, kelle tegevusel on märkimisväärne positiivne mõju Eesti ühiskonnale ja inimestele,» ütles Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar.