Raik ütles Postimehele, et täna nad veel arutavad, kes võiks olla abilinnapea kandidaat, aga kokkulepetele jõudmine võtab tema sõnul aega. «Muidugi me tahaksime kõike eile ja kohe, aga Narvas saab kõike natuke aeglasemalt,» täpsustsas ta.

«Selline asi nagu koalitsioon on Narvale suur üllatus. Narvas on tavaliselt olnud üks võimurusikas, aga praegu on siiski kaks fraktsiooni ja eks me selle täna õhtuks peame suutma paika loksutada, ükski algus pole kerge,» ütles Raik ja lisas: «Narva poliitilises kultuuris on koalitsioon kahe fraktsiooni vahel täiesti uus nähtus.»