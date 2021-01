Lutsar: kiirema vaktsineerimise huvides võiksime arutada teise doosi edasilükkamist

Lutsari hinnangul võiks kahe doosi vahelise aja üle arutada. Näiteks on tema sõnul inglased nihutanud dooside vahe kaheteistkümnendale nädalale, taanlased on rääkinud kuuest nädalast. «Tean, et Iirimaa on seda arutanud,» lisas Lutsar ja sõnas, et näiteks Iirimaa immuniseerimiskomitee juhi sõnul ei ole dooside vahe pikendamine võimalik, kuna andmeid ei ole piisavalt.