Iru hooldekodus nakatus koroonaviirusega 18 inimest

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriva abilinnapea Betina Beškina sõnul on hooldekodu pidevas kontaktis terviseametiga. «Positiivse testi andnud hooldekodu kliendid on ööpäevaringsel jälgimisel ja hooldekodus on tagatud õendusteenus 24/7. Ka kõiki positiivse testi andnud klientide lähedasi on teavitatud,» märkis Beškina.