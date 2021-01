Linnaosavanema sõnul on Lasnamäe kõrgete nakatumisnäitajate põhiprobleemiks just sotsiaalmajanduslik taust. «Need inimesed, kes on vähem jõukad ja töötavad sfäärides, kus on pole võimalust kaugtööd teha, siis nad ei saa endale tagada selliseid võimalusi, mida saavad teistes töökohtades inimesed,» põhjendas Svet.