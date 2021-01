Lasteaias mittekäivatele lastele soovitakse arengu kohustuslikku kontrolli

Näiteks Lääne-Nigula vallas on kümmekond last, kes lasteaias ei käi ning vallavanema Mikk Lõhmuse sõnul ei ole vallal ka nende arengust ülevaadet: «Ma isiklikult hindan seda päris heaks plaaniks, et kõik vallas olevad lapsed on valla huviorbiidis ja koolidel on kindlus, et nad teavad, mis võimalike probleemide, murede, arengutasemega laps kooli tuleb,» rääkis Lõhmus.