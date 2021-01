Ida-Tallinna haiglas on vaktsineeritud 459 töötajat

Infektsioonikontrolliarst doktor Aino Rõõm selgitas, et haiglas on vaktsineerimine sujunud plaanipäraselt, tööprotsessid on paigas. Tema sõnul on esinenud üksikuid kõrvalmõju juhtumeid.

«On olnud puutetundlikkust süstimiskohas, paaril inimesel ka subfebriilset palavikku ehk palavik alla 38 kraadi ja paaril ka nahalöövet, mis läheb antiallergilise ravimiga üle. Juhtumid on registreeritud, kokku 5-6 kõrvalmõju juhtumit,» selgitas ta.

Esmajärjekorras said vaktsineeritud eesliinitöötajad, kellel on oht kokku puutuda Covid positiivsete patsientidega – Covid-osakondade ja EMK töötajad. Järgmised doosid saabuvad haiglasse Rõõmu sõnul veel sel nädalal ja nädala pärast on vaktsineeritud ca 1500 töötajat. «Praegune vaktsineerimise tempo haiglas, 40 inimest tunnis, on paras ja väga palju seda enam tõsta ei saa,» märkis Rõõm.

Tema sõnul määrab tempo logistika, mille korraldamine on keeruline. «Kui eeldada, et lahustunud vaktsiin saab olla ainult kuus tundi toatemperatuuril, siis peab olema kindel, et inimesed tulevad täpselt kohale. Vaktsiin ei seisa toatemperatuuril, seda ei saa uuesti külmutada – kuuetunnine aeg tähendab, et kokkulepitud kellaegadest tuleb kinni pidada,» rääkis infektsioonikontrolliarst, lisades, et haiglas vaktsineerimisele registreerunutest ei ole keegi loobunud. «Inimesed on registreerunud ja ootavad, millal saaks vaktsineerida. Sellega meil probleeme ei ole.»

Dr Rõõmu sõnul on ka massilist vaktsineerimist keeruline korraldada – vaktsineerimiseks on piiratud aeg, inimesed peavad olema maskis, hoidma distantsi ja kohal peab olema meedik, kes jälgib vaktsineeritutel teoreetiliselt tekkida võivat reaktsiooni ja saab vajadusel sekkuda. «Jälgimistoa olemasolu on väga oluline, oluline on 15 minutit pärast vaktsineerimist inimest jälgida.»