Haridusministeerium eraldab koolidele arvutite soetamiseks 300 000 eurot

«Lastekaitse Liit on koostöös kodanikualgatusega «Igale koolilapsele arvuti» teinud väga head tööd, tuues koolide kaudu meie õpilasteni distantsõppe jaoks arvutid. Detsembrikuu jooksul selgus, et abivajajaid peresid on arvatust rohkem, mistõttu peame praeguses erakordses olukorras taaskord jõud ühendama, et tagada kõigile õppuritele õppetööks vajalikud vahendid,» sõnas haridus- ja teadusminister Jaak Aab.

Lastekaitse Liit selgitas välja koostöös kohalike omavalitsustega, et detsembris kehtestatud distantsõppe valguses on abivajajate hulk kasvanud vähemalt 1500 õpilaseni. Seetõttu on liidu teatel kohalikel omavalitsustel ja koolidel vaja lisaabi mahus, mida ettevõtetelt tulevate annetustega katta ei suudeta.

«Jätkuvalt kasvav abivajadus on osaliselt seotud asjaoluga, et praeguses erilises olukorras, kui üle veebi peetavate koolitundide osakaal on järjest suurenenud, on paljude perede majanduslik olukord halvenenud,» rääkis Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala. Teise nüansina tõi ta välja, et ühtlasi on aru saadud, et tegemist pole ajutise nähtusega, mis on pannud abi küsima ka need, kes kevadel paar kuud kuidagi muudmoodi läbi ajasid.