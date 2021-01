Ligi paarisaja ajateenija jõulupuhkus lõppes isolatsioonis

Praeguse seisuga on kaitseväes kokku 17 Covid-19 positiivset ajateenijat ning 40 tegevväelast ja teenistujat. Kaitseväes on 5. jaanuari seisuga võetud 5598 kroonaproovi, millest 370 on olnud positiivsed. Nende kohta, kes on andnud proovi mujal, näiteks perearstikeskuse kaudu kaitsevägi arvestust ei pea.