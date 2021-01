Kristen Michal: tänane mäss on valus, aga sümboolne lõpp Trumpi ajastule

«Laenates peatse USA presidendi Joe Bideni minuteid tagasi öeldut, see mäss pealinnas ja akende lõhkumine ei esinda Ameerika väärtusi. Ameerika valijad on ausal ja demokraatlikul viisil oma tahet valimistel väljendanud,» kommenteeris Postimehele Kristen Michal. «Tänane mäss Kapitooliumi juures on valus, aga üsna sümboolne lõpp Trumpi ajastule, mis oli poliittehnoloogiliselt ehitatud lõhestamise, vastandamisele. Seejärel järel saab alata paranemine ja leppimine, mis on Joe Bideni missioon,» lausus ta.

Michali sõnul on Trumpi ja tema valijaskonna järjekindel ning reaalsust eirav jutt massiivsetest valimispettustest on toonud tänase tagajärje. «Sõnast on saanud tegu,» lisas ta.

Reformierakondlase arvamusel kaotavad sellest just pikemas plaanis enim Trumpi toetajad. «Osa on temast juba ära pöördunud, kutsudes üles teda oma toetajaid korrale kutsuma,» selgitas Michal. Samas näeb ka Michal, et kui Mike Pence on Twitteris säutsunud, et Kapitooliumi ründajad võetakse seaduse kogu rangusega vastutusele, siis pole Trump suutnud sama öelda.

Kristen Michali sõnul on ka Eestis samalaadne olukord olnud. «Kui 2007. aastal peksti meie pealinn segi, valis Keskerakonna juht Savisaar samasuguse vaikimise, selmet kutsuda oma totajaid korrale,» meenutas Michal ja lisas, et see saigi Savisaarele saatuslikuks. «Oleks valik teine olnud, oleks temagi ajalugu teistsugune,» märkis Michal.