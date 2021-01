Paet: poliitiliste liidrite ütlustel on kaal ning neil võivad olla karmid tagajärjed

Urmas Paet ütles Postimehele, et Washingtonis toimuv märatsemine on näide sellest, mida võib endaga kaasa tuua see, kui poliitiline tippjuht ehk ametist lahkuv president, on kaks kuud järjekindlalt inimesi hullutanud ning rääkinud valimiste varastamisest ja pettusest. «See on näide, et poliitiliste liidrite ütlustel on kaal ning neil võivad olla karmid tagajärjed,» selgitas Paet.