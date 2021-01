15. jaanuarist peab Eestisse siseneja tõendama, et tal pole koroonaviirust

«Seda mudelit hakkasime kasutama kiirelt pärast seda, kui Ühendkuningriigist hakkas levima viiruse uus, muteerunud tüvi. Kindlasti on see üks rahvatervise täiendav abinõu, mida me kasutame,» selgitas Reinsalu.

Reinsalu on vestelnud sel teemal ka Läti ja Leedu välisministritega. «Kolm välisministrit leppisid kokku, et see on meie ühine pöördumine kolme riigi valitsuste poole töötada välja üldmudel selleks, et enne riiki sisenemist nõuame testi või siis Eesti puhul viivitamatult pärast riiki sisenemist,» selgitas Reinsalu.