Eestis elav ameeriklane: USAs toimuv on ilmselgelt populismi tagajärg

Jenkinsi sõnul on oluline murekoht see, et on tekkinud osa ühiskonnast, kelle arvates saab vägivallaga midagi mõjutada. «See on saanud presidendi poolt mingil määral heakskiidu ja seda tuleb edaspidi selgelt muuta,» märkis Jenkins.

Viimane ja ainus Kapitooliumisse tungimine toimus 1814. aastal, siis süütasid inglased ka hoone põlema, selgitas Jenkins. Praegune on kindlasti väiksem rünnak, lisas ta. «Kõik toimis nii, nagu ette oli nähtud. Ükski seadusandja haiget ei saanud ja iseenesest asepresident kinnitas suhteliselt selge sõnaga, et temal ei ole volitusi reaalselt seda [Bideni saamist presidendiks] protsessi takistada ja ta ei kavatse seda ka teha,» ütles Jenkins ja lisas, et kõik läheb edasi nii nagu põhiseaduses ja muudes seadustes on ette nähtud.

Kuigi ründajad olid Trumpi pooldajad, et tähenda see, et kõik vabariiklased niisuguse tegevuse heaks kiidavad. Mitu mõõdukat vabariiklast on selgelt väljendanud, et tegemist pole vastuvõetava olukorraga, ütles Jenkins: «Endised presidendid, endised osakriikide kubernerid, endised senaatorid ei toeta seda ja on väga selgelt välja toonud, et see pole absoluutselt aktsepteeritav ega üldiselt vabariiklaste põhimõtetega kooskõlas.»