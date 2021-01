Tartu linn ei jäänud valitsuse otsust ootama ning lubas ennatlikult huvihariduse avamist

Haridusministeeriumi pressiesindaja Liisa Tageli sõnul on selline teade aga ennatlik. Tagel ütles Postimehele, et haridusminister Jaak Aabi ettepanek koolide avamiseks puudutab ainult üldhariduskoole, mitte aga huvitegevust. Tageli teatel ei ole omavalitsuse pädevuses valitsusest leebemaid piiranguid kehtestada. Haridusministeeriumi kõneisik nentis, et kui valitsus peaks otsustama huvihariduse suletuks jätta, tuleks Tartu linnal oma teade ümber vaadata.

Tartu linnapea Urmas Klaas (Reformierakond) põhjendas valitsusest etteruttamist sellega, et inimesi ei saanud enam kauem teadmatuses hoida. «Tartu Linnavalitsus otsustas linnale kuuluvate huvikoolide ja noortekeskuste edasised tegevuspõhimõtted täna seetõttu, et huvikoolidel oli vaja hakata tegema ettevalmistusi, kuidas pärast vaheaega jätkata ning teavitada sellest ka lapsevanemaid,» selgitas Klaas.

Linnajuht möönab, et lõplik sõna on siiski valitsusel. «Kui valitsus peaks otsustama huvitegevuse rangemad meetmed, siis mõistagi on need täitmiseks.»