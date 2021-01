Linnaosavalitsus on mures: Vanakal kelgutamine on ohtlik

«Üle pika aja maha sadanud lumi on mäenõlvadel kelgutajatel ja suusatajatel ohutunnet tublisti vähendanud. Aasta esimese kuue päevaga on Nõmme päästekomando koostöös kiirabiga mäenõlvalt ATV-kanderaamil ära toonud neli kannatanut,» rääkis Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis ja lisas, et järsul nõlval suusatades ja kelgutades tuleb kindlasti kanda kiivrit.

Päästeameti päästetööde ekspert Ivar Frantsuzov sõnas, et enda sportlikke võimetega tuleb järsul mäenõlval suusatades või kelgutades kindlasti arvestada, samuti on ohtlik pime aeg. «Inimesed ei oska hinnata hämaruses enda ja teiste kelgutajate vahemaad ja kiiruseid, sellises situatsioonis on kokkupõrkeid keerukas vältida. 3. jaanuaril sai naisterahvas kelgutades selgroopõrutuse, 4. jaanuaril põrkasid mäeveerul omavahel kokku kaks suusatajat ja 6. jaanuaril sai viga kelgutaja. Üsna sünge loetelu,» nentis ta. Pealtnäha üsna põgus kokkupõrge kelguga võib Frantsuzovi sõnul lõppeda käeluumurru või peapõrutusega. «Kergekäeliselt enda ja teiste tervist ohtu seada ei maksa.»

Endine Nõmme linnaosa vanem Rainer Vakra (SDE) sõnul võiks luua rohkem positiivseid lahendusi ja muretseda vähem. «Lõpuks ometi lumi. Koolivaheaeg. Koroona. Ja siis selline uudis. Mul on lihtne ettepanek,» alustas ta. «Selle asemel, et maasse taguda hoiatussilte, tuleb see nõlv valgustada. Turvalisust tuleb tõsta. Muretsemise asemel tuleks kõigepealt hoopis suured ohtlikud kivid nõlvalt ära vedada,» nentis Vakra ja lisas, et laskumine Vanaka nõlvalt tuleb lihtsalt paremaks ja ohutumaks teha.