Kiik: jaanuaris jõuab Eestisse 2000 doosi Moderna vaktsiini

Kuna ka Moderna vaktsiin vajab immuniseerimiseks kaht doosi, tähendab see, et esimese tuhande doosiga saab vaktsineerida vaid 500 inimest: «Esialgu peame arvestama 500 inimese vaktsineerimisega, aga kohe, kui on kindlus järgmise tarne kuupäeva osas, st teame, et tarne on reaalselt teele pandud, siis saame kasutada järjest kõiki doose, mis laos on,» ütles Kiik.