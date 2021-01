Oskar (tema tõeline ees- ja perekonnanimi on toimetusele teada) väljendas oma muret seoses avaldusega, mille tegi Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas. Toimetusele edastatud avalduse koopias on selgelt kirjas, et vaktsineerimisperioodi lõpuks (veebruar 2021) peab igal Tallinna kiirabi töötajal olema koroonaviiruse vastase vaktsineerimise tõend.