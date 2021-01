Donald Trumpi toetusrühm loodi riigikogus 2018. aasta novembris. Nüüd, Joe Bideni saamisega uueks USA presidendiks, on toetusrühm muutmas oma nime. «Nimi on kooskõlastamisel ja kuna president Trump on ametis 20. jaanuarini, siis teatame selle hiljem. Praegu konkreetset nime ei ole, on vaid variandid,» lausus Ernits.