Järgmisest nädalast ei kehti liikumispiirang vaid Islandilt Eestisse saabujatele

Vabariigi Valitsus on kehtestanud alates 1. jaanuarist 2021 Ühendkuningriigist Eestisse saabujatele täiendava kohustuse teha kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist COVID-19 test, mille tulemus peab olema negatiivne. Testi tegemise kohustus ei laiene alla 10-aastastele lastele. Reegel kehtib ka siis, kui Ühendkuningriik on olnud Eestisse saabumisel transiitriigiks. 14 päeva pärast Ühendkuningriigist Eestisse saabumist tuleb viibida oma elukohas või viibimiskohas. Eneseisolatsiooni perioodi on võimalik lühendada kui lisaks esimese testi negatiivsele tulemusele on ka seitsmendal päeval pärast saabumist tehtud kordustesti tulemus negatiivne.