VIDEOD ⟩ Poolamets: ma loodan, et me oleme suure töö täna ära teinud

Reedesel e-istungil jõuti läbi arutada sotsiaaldemokraatide ettepanekud, ent Reformierakonna saadikutele viit minutit laupäeval enam anda ei taheta. «Me nägime nende tahte ära, mis oli obstruktsioonitahe, mis oli ka algusest peale selge,» ütles Poolamets. «Neil on ka kokkumäng selles osas, et nad kahjustavad koosoleku pidamist. Meil on nende tahe aru saada, neil pole tegelikult mingit soovi midagi osutada,» ütles ta ja lisas, et loodab, et laupäeval on suures saalis rahva ees vähem vaeva ja reedega on suur töö tehtud.