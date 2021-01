FOTOD ⟩ Maardus põleb sotsiaalmaja

Praeguse seisuga on otsingutööd päästjate poolt lõpetatud ja jätkatakse kustutustöödega. Evakueerumine küll toimus, ent kannatanute kohta teavet hetkel veel ei ole.

Pealtnägija sõnul märkas ta, et keegi veeti siiski hoonest välja ning sündmuspaigal on ohtralt tuletõrjujaid, politseinikke ja kiirabi, keda jooksvalt juurde saabub. Samuti lisas ta, et esmapilgul näis katus juba sisse varisemas.