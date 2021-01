Sotsiaalasutuste juhid nõuavad terviseameti juhilt avalikku vabanduse palumist

Sotsiaalministeeriumile ja terviseametile saadetud kirjas märgib nõukoda, et terviseameti juhi süüdistused on ebapädevalt üldistavad ning nende laiendamine tervele hoolekandele tekitab valdkonnale korvamatu kahju.

«Heidate hooldekodudele avalikult ette tervisekaitsenõuete ja juhiste mittetäitmist. Süüdistate neid otsesõnu hooletuses oma töö ja elanike suhtes. Väidate, et hooldekodudes on küll olemas isikukaitsevahendid ja tegevusjuhiseid, kuid neid ei täideta. Isegi elementaarne käte desinfitseerimine on teie sõnul unustusse jäetud,» pöördub nõukoda Lanno poole.

Sotsiaalasutuste juhid peavad Lanno väiteid solvavaks, laimavaks ja lubamatuks ükskõik missuguses olukorras. Kõige vähem tohib niisugust käitumist endale lubada kõrge riigiametnik kogu riiki hõlmava tervisekriisi kõrghetkel, kui tegelikult peab kokku hoidma ja pakkuma vastastikust tuge ja mõistmist, märgib nõukoda.

Sotsiaalasutuste juhtide sõnul kehtestati ja täideti maskikandmise kohustus ja teised ranged tervisekaitse nõuded sisuliselt üleöö sel sügisel esimesena just hooldekodudes ning nad teevad endast olenevalt kõik, et täita kohusetundlikult kõiki juhiseid ja kaitsta hooldekodude elanikke ning töötajaid.

Kevadise eriolukorra ajal isoleeriti riiklike nõuetega hooldekodude elanikud inimlikest kontaktidest – seda nende enda kodus. Hooldekodud pidid täitma külastuskeelu nõuet vaatamata ühiskonna halvakspanule, tuletab nõukoda meelde.

Oma sõnavõtuga halvustas Lanno sügavalt ja isiklikult hooldekodude töötajaid, murendades turvatunnet elanikes ja nende lähedastes, leiab nõukoda. «Süüdistamine ja üldistamine pärsivad teo- ja töötahet. Hooldekodude esindajatena peame väga oluliseks teilt avalikku vabandust koos mõistva toetusavaldusega hooldekodude töötajatele,» lisab nõukoda.

Hooldekodud on terviseameti tähelepanu all

Lanno on Postimehele öelnud, et hooldekodudes nakatumine on kindlasti Terviseameti suure tähelepanu all.

«Kogupilti nakatunute osas moonutab klientide tegelik rahvastikuregistris määratud elukoht ning selle järgi kuuluvus nakatumiste üldnumbrite kujunemisse,» ütles Lanno.



Kuna Eesti hooldekodudes on üle 700 nakatunu, siis terviseamet koostöös sotsiaalkindlustusametiga on loonud mitmeid meetmeid, et nakatumisriski vähendada. Näiteks on nüüd infektsioonivolinike süsteem, ehk need isikud, kes teevad järeltegevusi ja nõustamisi. Juhendavad asutusi tehtud soovituste rakendamisel, individuaalne juhendamine töötajatele, grupikohtumised töötajatega teadlikkuse tõstmiseks, töövilumuste arendamiseks, klientide juhendamine käte osas – hoiab ka silma peal sellel, et vajalik saaks rakendatud. On saadetud ka infektsiooniga patsiendi käsitlusjuhend hooldekodu töötajatele.

«Hoolsusvalvsus peab olema kõrge ja desinfektsiooni ning nakkusahelate katkestamise hoiak püsivalt alles. Aga nagu me näeme, siis ikka juhtub olema tegevusi, kus tähelepanu on hõivatud ja lihtsalt mõni oluline tegevus läheb meelest ära,» vastas Lanno, kuidas näeb amet seda, et Eestis on nii paljud hooldekodud koroonaviirusega kimpus. «Tavapärasel aga sattub nakkus sisse erinevate teenuste kaudu, kokad, hooldajad, tugipersonal. Nemad omakorda on selle saanud enamasti pereliikmelt või kolleegilt teise tööandja juures,» selgitas Lanno.

Teadusnõukoja juht Irja Lutsar ütles, et tal ega ka kellelgi teisel pole retsepti, kuidas hooldekodudest koroonaviirus eemale hoida. Kuna hooldekodusid praegu külastada ei tohi, pidas Lutsar tõenäoliseks, et asümptomaatilised või väga väikeste haigusnähtudega töötajad toovad selle sisse.

«Seal on kaks asja: kuidas viirus hooldekodusse sisse saab ning kui kiirelt see levib,» lausus Lutsar. «Ma usun, et meie kõigi prioriteet on hakata nii kiiresti kui võimalik hooldekodudes vaktsineerima.»

Küsimusele, kas ei aitaks hooldekodusid see, kui iga kahe nädala tagant töötajaid testida, vastas Lutsar, et tervete inimeste testimisest on vähe tolku. Ta märkis, et Eestis on hooldekodusid väga palju ning näiteks Slovakkias, kui testiti tervet riiki kiirtestidega, siis nad said seal ka positiivsed kätte, kuid epideemia kulgu see kuidagi ei muutnud.

«Kas see annaks täieliku garantii? See pole selge,» lausus Lutsar.

Hooldekodude kolded neljapäeva seisuga Põhja regiooni kolded 99 nakatunut

48 nakatunut

13 nakatunut

5 nakatunut Lõuna regiooni kolded 76 nakatunut

48 nakatunut

23 nakatunut Ida regiooni kolded 42 nakatunut (Sillamäel)

14 nakatunut (Sillamäel)

123 nakatunut (Kohtla-Järvel)

91 nakatunut (Narva-Jõesuus)

96 nakatunut (Tapa vallas)

24 nakatunut (Tapa vallas)

6 nakatunut (Rakveres)