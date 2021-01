Sotsiaalasutuste juhid nõuavad terviseameti juhilt avalikku vabandust

Sotsiaalministeeriumile ja terviseametile saadetud kirjas märgib nõukoda, et terviseameti juhi süüdistused on ebapädevalt üldistavad ning nende laiendamine tervele hoolekandele tekitab valdkonnale korvamatu kahju.

«Heidate hooldekodudele avalikult ette tervisekaitsenõuete ja juhiste mittetäitmist. Süüdistate neid otsesõnu hooletuses oma töö ja elanike suhtes. Väidate, et hooldekodudes on küll olemas isikukaitsevahendid ja tegevusjuhiseid, kuid neid ei täideta. Isegi elementaarne käte desinfitseerimine on teie sõnul unustusse jäetud,» pöördub nõukoda Lanno poole.